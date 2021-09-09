Fas'taki seçimlerde 112 sandalye kaybeden iktidardaki PJD'nin Genel Sekreteri Osmani'ye istifa çağrısı

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) eski genel sekreteri Abdulilah Benkiran, dün yapılan seçimlerde alınan "yenilginin" ardından halihazırda parti genel sekreterliği görevini yürüten Saadettin Osmani'ye istifa çağrısında bulundu.

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) eski genel sekreteri Abdulilah Benkiran, dün yapılan seçimlerde alınan "yenilginin" ardından halihazırda parti genel sekreterliği görevini yürüten Saadettin Osmani'ye istifa çağrısında bulundu.

Eski Başbakan Benkiran, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Osmani'ye hitaben kaleme aldığı bir mektup paylaştı.

"Seçimlerde alınan üzücü yenilginin ardından, partinin Ulusal Konsey üyesi ve parti eski genel sekreteri olarak, sayın genel sekreterin sorumluluk üstlenip istifasını sunması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullanan Benkiran, parti kongresi düzenlenene kadar da genel sekreter yardımcısının görevi idare edebileceğini belirtti.

Fas Başbakanı Saadettin Osmani, 2017 yılında PJD Genel Sekreterlik görevini Benkiran'dan teslim almıştı.

Ülkede dün yapılan seçimlerde görevi sona eren hükümet koalisyonunun lideri PDJ önceki seçimlere göre 113 sandalye kaybetti.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, yüzde 96'sı sayılan oylarda, 395 sandalyeli meclise, 97 milletvekili çıkarmayı başaran Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) seçimlerin galibi olduğunu söylemişti.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin (PAM) 82, İstiklal Partisi'nin 78, Sosyalist Birlik'in 35, Halk Hareketi'nin 26, İlerleme ve Sosyalizm'in 20, Anayasal Birlik'in 18 sandalye kazandığını kaydetmişti.

Leftit, 2016 seçimlerinde 125 sandalye alan iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) ise 12 sandalyede kaldığını ifade ettiği açıklamasında, kalan 12 sandalyenin ise kalan 12 parti arasında dağıldığını ifade etmişti.

Fas İçişleri Bakanlığından dün yapılan resmi açıklamada ülkede genel ve yerel seçimlere yüzde 50,18 oranında katılım gerçekleştiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup