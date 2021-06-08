Fas'taki muhalif partiler, "aralarındaki ittifakın tabiatına" ilişkin anlaşmazlık yaşadıklarını açıkladı

Fas'taki 3 muhalif parti, eylül ayında yapılması beklenen seçimler öncesinde aralarındaki ittifakın tabiatına ilişkin anlaşmazlık yaşadıklarını duyurdu.

Fas'taki 3 muhalif parti, eylül ayında yapılması beklenen seçimler öncesinde aralarındaki ittifakın tabiatına ilişkin anlaşmazlık yaşadıklarını duyurdu.

Muhalif partilerden Asalet ve Çağdaşlık Partisi, İstiklal Partisi ile İlerleme ve Sosyalizm Partisi genel sekreterleri dün akşam 8 Eylül'de yapılacak seçimler öncesindeki çalışmaları hakkında bir toplantı düzenledi.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi, toplantıda yaptığı konuşmada, "İstiklal Partisi bizi birleştiren şeyin koordinasyon olduğunu söylerken, İlerleme ve Sosyalizm Partisi bunun bir koalisyon olduğunu söylüyor. Ben de bunun bir koalisyon olduğuna ve bir sonraki seçimlerden sonra da devam etmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İstiklal Partisi Genel Sekreteri Nezzar Bereke de koalisyonun, bir program üzerinde anlaşmayı gerektirdiğini belirterek, "Tutamayacağımız sözler vermemek için her şeyi planlamalıyız." dedi.

İlerleme ve Sosyalizm Partisi Genel Sekreteri Nebil bin Abdullah da "Muhalefet partilerinin üçlü koalisyonu mevcut durumdan çok daha iyi olabilir." diye konuştu.

Mecliste, Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin 102, İstiklal Partisi'nin 46, İlerleme ve Sosyalizm Partisi'nin ise 12 milletvekili bulunuyor.

Fas'taki bu üç muhalif parti, 27 Mayıs'ta, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Saadettin Osmani'nin Başbakanı olduğu hükümetten güven oyunun çekilmesi yönündeki taleplerini meclise sunmak için düzenleyecekleri basın toplantısını ertelediklerini duyurmuştu.

Yerel medyada daha sonra çıkan haberlerde, bu partilerin güven oyunun çekilmesi yönündeki talepleri konusunda anlaşmazlık yaşadığına yer verilmişti.

İstiklal Partisi'nin yönetim kurulu kaynaklarına dayandırılarak verilen bir haberde, partinin, bu talebi sunmayı reddettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer