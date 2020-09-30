Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı süresiz ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı süresiz ertelendi

30.09.2020 22:43 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:43
Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı süresiz ertelendi

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu süresiz olarak ertelendi.

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu süresiz olarak ertelendi.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden bir üye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lojistik nedenlerle Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turunun ertelendiğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen üye, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki, Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in lojistik nedenlerden dolayı Fas'ta bir araya gelemediğini ifade etti.

İkinci tur görüşmelerin ne zaman başlayacağının şu an için belli olmadığı belirtildi.

Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Seda Sayan Cem Yılmaz Ajda Pekkan
Spor Can Bartu Arda Turan Mbaye Diagne Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı süresiz ertelendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 22:46:28. #1.15#
title