Fas'taki "Libya Diyalog Toplantısı" devam ediyor Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) arasında gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı" devam ediyor.

Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) arasında gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı" devam ediyor.

Fas'ın Buznika kentinde gerçekleştirilen toplantının bugünkü oturumuna Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi'nden (TM) oluşan iki heyet katılıyor. AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Libya krizinin çözümü için icra edilen toplantıda her iki tarafın da bazı dosyalar üzerinde uzlaşmaya varması bekleniyor.

Dün başlayan "Libya Diyalog Toplantısı"nın açılış oturumunda konuşan Libya Devlet Yüksek Konseyi Temsilcisi Abdusselam es-Safravi, "Krizi çözmek, bölünmeyi engellemek ve yeni bir savaşın patlak vermesini önlemek için hepimiz sorumluluğumuzu üstlenmeliyiz." demişti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da açılış konuşmasında, "Libya krizini sona erdiren anlaşmaların başlangıcı olabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve TM Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olmasını, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılmasını, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkmasını ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA