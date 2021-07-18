Fas'taki Kudüs Beytülmal Ajansı Kudüs'te yaşayan Filistinliler için 10 kalkınma projesi başlattı
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Fas'taki Kudüs Beytülmal Ajansı Kudüs'te yaşayan Filistinliler için 10 kalkınma projesi başlattı

Fas'taki Kudüs Beytülmal Ajansı Kudüs'te yaşayan Filistinliler için 10 kalkınma projesi başlattı
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Fas'taki Kudüs Beytülmal Ajansı, Kudüs'te yaşayan Filistinliler için 300 bin dolar değerinde 10 kalkınma projesi başlattı.

Fas'taki Kudüs Beytülmal Ajansı, Kudüs'te yaşayan Filistinliler için 300 bin dolar değerinde 10 kalkınma projesi başlattı.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'de yer alan habere göre, Rabat merkezli Kudüs Beytülmal Ajansı, projeleri Rabat ve Kudüs arasında eş zamanlı olarak düzenlenen törenle faaliyete geçirdi.

Haberde, söz konusu 10 kalkınma projesinin 300 bin dolar değerinde olduğu aktarıldı.

Projelerin eğitim, el sanatları ve gelir getirici mesleklerde beceri geliştirme ve kadınların güçlendirilmesi alanlarında olduğuna işaret edilen haberde, Kudüs'te yerel, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeyi ve daha iyi faaliyetler için sivil toplum kuruluşlarının becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan "Sürdürülebilir Gelişim Programı için Sivil Girişimler" kapsamında olduğu kaydedildi.

Kudüs Beytülmal Ajansı, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Kudüs Komitesi'nin saha kolu olarak 1998'de kuruldu.

Ajansın görevi, işgal altındaki Kudüs'ü kurtarmak için kentin kurumlarına yardım etmek ve bağış toplayarak kaynak seferberliği yapmak olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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