Fas'taki iktidar partisinden ABD'nin Kudüs'ün kimliğini silme girişimine karşı direnme çağrısı

04.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:38

Fas'ta koalisyon hükümetinin başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi, ABD'nin Kudüs'ün kimliğini yok etme girişimlerine karşı direnme çağrısı yaptı.

Partiden bir grup milletvekili, Filistin Ulusal Çalışma Grubu Sekreterya üyesi Halid Süfyani ile ABD'nin sözde barış planını duyurmasının ardından Filistin meselesine yönelik tehlikeli gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Adalet ve Kalkınma Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli güçlere, "ABD ve siyonist komplolarının neden olduğu sıkıntılarla mücadele etmek için birlik olma ve aralarındaki anlaşmazlıkları giderme" çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkına destek verilen açıklamada, Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen tek taraflı tüm plan ve girişimlerin reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca ABD'nin Kudüs'ün kimliğini yok etme girişimlerine karşı direniş gösterilmesi gerektiği aktarıldı.

Sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddederek, "Kudüs satılık değildir. Kudüs'süz Filistin Devleti kabul edilemez." demişti.

Kaynak: AA