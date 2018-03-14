Fas'taki Bölgesel Kalkınma Gösterileri

Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Jerada kentinde, "bölgesel kalkınma" talebiyle düzenlenen gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti.

Gösteriye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan insan hakları aktivisti Aziz Mağzuzi, "Bölgede 3 aydır devam eden gösteriler barışçıl olmasına rağmen hükümet tarafından yasaklandı. Bugün şehir merkezinde onlarca kişinin katıldığı gösteriye güvenlik güçleri müdahale ederek göstericileri dağıttı." dedi.

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Jerada ve çevresinde düzenlenen gösterilerin kanuna aykırı olduğu belirtilerek, yasaklandığı duyurulmuştu.

Ne olmuştu?

Jerada'da metruk bir kömür ocağında çalışan 2 kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Kısa süreliğine duraklayan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Bölgede gösterilerin tekrar başlaması üzerine Başbakan Sadeddin el-Osmani, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, tarımda kullanılmak üzere 3 bin hektarlık bir arazinin tahsis edildiğini ve gençlere iş imkanı sağlayacak Jerada Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların başladığını belirtmişti.