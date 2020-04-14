Fas'taki bir hapishanede 5 kişide Kovid-19 tespit edildi Fas'ın kuzeyinde yer alan El-Kasr el-Kebir kentindeki cezaevinde, 4 görevli ile 1 mahkumda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Fas'ın kuzeyinde yer alan El-Kasr el-Kebir kentindeki cezaevinde, 4 görevli ile 1 mahkumda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Fas Hapishaneler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki El-Kasr el-Kebir Hapishanesi'ndeki mahkumlara ve çalışanlara yapılan Kovid-19 testinden 5'inin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, test sonuçlarına göre 1 kadın mahkum ile 1'i erkek 3'ü kadın 4 hapishane görevlisine, Kovid-19 teşhisi konulduğu aktarıldı.

Fas Sağlık Bakanlığı ülkede toplam vaka sayısının 1838'e yükseldiğini, 126 kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA