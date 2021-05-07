Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, Kudüslülere destek için bağış kampanyası başlattı
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Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, Kudüslülere destek için bağış kampanyası başlattı

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, Kudüslülere destek için bağış kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, genel sekreteri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisinin, Kudüs sakinlerini desteklemek için bir bağış kampanyasına başladığını duyurdu.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, genel sekreteri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisinin, Kudüs sakinlerini desteklemek için bir bağış kampanyasına başladığını duyurdu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ve yerleşimciler ile Filistinliler arasında tırmanan gerginliğin ardından Osmani, Twitter hesabından Kudüslülere destek açıklamasında bulundu.

Osmani, Kudüslülerin kararlılığını ve Kudüs'ü müdafaalarını desteklemek için Adalet ve Kalkınma Partisinin ve üyelerinin İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı Kudüs Komitesi'nin Kudüs Beytülmal Ajansı Fonu'na bir dizi sağlık ve sosyal proje yararına bağış kampanyasına başladığını ifade etti.

Açıklamada, Kudüslülerin desteklenmesine katkıda bulunmak için Kudüs Beytülmal Ajansı'na bağış yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

Kudüs Beytülmal Ajansı, hastane, sosyal ve eğitim merkezleri inşa ederek; Kudüslülerin yararına çeşitli faaliyetler düzenleyerek Kudüs'ü desteklemek üzere 1998'de kuruldu.

Öte yandan Fas İslam Ümmetine Destek Heyeti, yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik saldırılarını kınadı.

Sivil toplum kuruluşu olan heyet, yaptığı yazılı açıklamada, Arap ve İslam halklarına, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını kınayan, Kudüslülere desteklerini ifade eden faaliyetler yapılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, İslam ümmetinin liderlerine, "Siyonistlerle ilişkilerini kesmeleri", Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün saldırılardan ve Yahudileştirilmekten korunması için baskı yapılması çağrısı yapıldı.

Şeyh Cerrah'taki Filistinliler İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler, bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail'in, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikası uygulandığı gözleniyor.

Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocak ayında evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs Perşembe gününe kadar süre tanımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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