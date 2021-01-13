Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı uygulamalarını kınadı
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Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı uygulamalarını kınadı

13.01.2021 04:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 04:28
Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı uygulamalarını kınadı

Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı uygulamalarını kınadı.

Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı uygulamalarını kınadı.

PJD Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve Güvenlik Konseyi kararlarını sürekli ihlal eden yerleşim uygulamaları ve politikaları vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarına ve halkına yönelik son uygulamalarının Yahudi yerleşim birimlerinde yeni konut inşa etme kararının yanı sıra Burak Meydanı, Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe Kapısı yakınında ve çevresinde arama ve kazı çalışmaları olduğu belirtildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı uygulamalarının kınandığı açıklamada, PJD'nin, Filistin halkının ulusal haklarının eksiksiz bir şekilde iadesi için mücadele etme haklarını tam desteklediği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından 11 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Yahuda ve Samara (Talmudik Batı Şeria) bölgelerinde 800'den fazla yeni konut inşa edileceğini" duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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