Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

Fas'ta sel felaketi nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

08.09.2019 14:15
Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

Fas'ta sel felaketi nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.


Fas'ın Errachidia kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle bir yolcu otobüsü devrildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 27 yolcunun kurtarıldığı ve kayıp yolcuları arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - RABAT

Kaynak: İHA
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