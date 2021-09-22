Fas'ta yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fas'ta yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı

AA - Haberler | Güncel

Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) lideri Aziz Ahnuş, yeni koalisyonu oluşturma noktasında "Asalet ve Çağdaşlık Partisi" ve "İstiklal Partisi" ile anlaştıklarını duyurdu.

Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) lideri Aziz Ahnuş, yeni koalisyonu oluşturma noktasında "Asalet ve Çağdaşlık Partisi" ve "İstiklal Partisi" ile anlaştıklarını duyurdu.

Ahnuş, RNI'nın başkent Rabat'taki genel merkezinde, Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi ve İstiklal Partisi Genel Sekreteri Nizar Bereke'nin de katılımıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Üç partinin bakanlıkların belirlenmesi için görüşmelere başladığını aktaran Ahnuş, "koalisyonun çalışmaları için yol haritası olacak hükümet programının uygulamasında ortak çalışılacağını" ifade etti.

Ortak basın toplantısında söz alan Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Vehbi de "Koalisyonun sorumluluğu büyük çünkü vatandaşların ekonomi, sosyal haklar ve özgürlükler noktasında beklentileri yüksek." diye konuştu.

Vehbi, daha iyi bir gelecek için her alanda çalışan, güçlü ve uyumlu bir hükümetin şart olduğunu belirtti.

Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerde RNI 102 sandalye kazanarak seçimi birinci parti olarak tamamlamıştı.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci sırada, İstiklal Partisi de 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

Meclise 35 milletvekili gönderen Sosyalist Birlik dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketi beşinci, 21 sandalye elde eden İlerleme ve Sosyalizm de altıncı sıraya yerleşmişti.

Mecliste 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken, 2016 yılı seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilemişti. Geri kalan 10 sandalye ise diğer partiler arasında paylaşılmıştı.

Kral 6. Muhammed, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 Eylül'de hükümeti kurma görevini seçimin kazananı RNI lideri Ahnuş'a vermişti.

Ahnuş, görevin kendisine verilmesinin ardından ülkedeki siyasi partilerle görüşmelere başlamıştı.

Fas'ta yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı

Fas'ta yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı

Fas'ta yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Fas'ta yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı
AA - Son Dakika Haberleri
Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyu aldı

Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyu aldı

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Sergen Yalçın Arda Turan Alex Teixeira Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fas'ta yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:10:36. #1.12#