Fas'ta yapılacak Libya Diyalog Toplantısı'na Mişri ve Salih katılacak
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Fas'ta yapılacak Libya Diyalog Toplantısı'na Mişri ve Salih katılacak

27.09.2020 19:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:20
Fas'ta yapılacak Libya Diyalog Toplantısı'na Mişri ve Salih katılacak

Fas'ta yapılacak Libya Diyalog Toplantısı'na Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in katılacağı belirtildi.

Fas'ta yapılacak Libya Diyalog Toplantısı'na Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in katılacağı belirtildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mişri'nin Fas'ta salı günü yapılacak Libya Diyalog Toplantısı'na katılacağını ifade etti.

Konsey heyetinin bu akşam Fas'a ulaşacağı, Mişri'nin ise salı günü bu ülkeye gideceği aktarıldı.

Öte yandan Fas medyasında yer alan haberlerde, TM Başkanı Salih'in de toplantılara katılacağı kaydedildi.

Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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