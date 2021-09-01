Fas'ta yaklaşan seçimler öncesi "siyasi güç ve paranın aynı elde toplanması" konusu tartışılıyor
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Fas'ta yaklaşan seçimler öncesi "siyasi güç ve paranın aynı elde toplanması" konusu tartışılıyor

Fas'ta yaklaşan seçimler öncesi 'siyasi güç ve paranın aynı elde toplanması' konusu tartışılıyor
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Fas, 8 Eylül'de yapılması beklenen genel ve yerel seçimlere hazırlanırken, ülkede "siyasi güç ve paranın aynı elde toplanması" tartışmaları gündeme geldi.

Fas, 8 Eylül'de yapılması beklenen genel ve yerel seçimlere hazırlanırken, ülkede "siyasi güç ve paranın aynı elde toplanması" tartışmaları gündeme geldi.

Siyasi güç ve para arasında ayrım sloganı, Arap Baharı'nın "Fas versiyonu" olarak isimlendirilen 20 Şubat Hareketi sonrasında yaşanan gelişmeler bağlamında ortaya çıktı.

Ülkedeki bu duruma ilişkin tartışmalar zaman zaman alevlenirken, siyasi analistler konuya dair görüşlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Zenginlik ve siyasi gücün aynı elde toplanmasının gerçek bir tehlike arz ettiğini vurgulayan analistler, Fas'ta bu ikisini birbirinden ayırmanın zor olduğunu ifade ediyor.

Gerçek bir tehlike

Faslı siyasi analist Bilal et-Tuleydi, "Arap dünyası, zenginlik ve iktidarın aynı elde toplanmasının gerçek bir tehlike oluşturduğunu, Arap baharı olarak adlandırılan süreçte tecrübe etti." dedi.

Siyasi gücün zenginliğin ana kapısı olduğunu belirten Tuleydi, yönetime gelen seçkin kişilerin kanunların verdiği yetkileri zenginliğini artırmak için kullanmasının servet dağılımını daraltacağını söyledi.

"Varlıklı kişilerle diğer kesimin karşı karşıya kalması durumunda sosyal dengeyi sağlamak için müdahalede bulunacak yönetim yerine yeni bir denklemin önünde bulacağız kendimizi." diyen Tuleydi, denklemin değişmesinin çok tehlikeli bir tıkanıklığa yol açacağını savundu.

Tuleydi, "Herhangi bir anayasal veya yasal caydırıcı tarafından disipline edilmeyecek asi seçkinlerin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Fas'ta siyasi güç ve parayı birbirinden ayırmaktan söz etmek zor"

Siyasi analist Muhammed Şakir ise Fas'ta siyasi güç ve parayı birbirinden ayırmaktan söz etmenin zor olduğunu söyledi.

Şakir, "Bazı siyasi parti liderleri ve bakanlar, zenginlik ve siyasi gücü birleştiriyor. Büyük bir servete ve mali kapasiteye sahipler. Aslında siyasi katılım yoluyla servetlerinin artmasını sağlamak için çalışıyorlar." diye konuştu.

Fas'ta para ve gücün tek elde toplanmasını sınırlayan herhangi bir yasa olmadığını kaydeden Şakir, bu nedenle bu birlikteliğin kontrol edilmesi ya da ayrılması ihtimalinin de çok zor olduğunu aktardı.

Ülkede 8 Eylül'de düzenlenecek genel ve yerel seçimler için propaganda süreci 26 Ağustos'ta başlamıştı. 36 milyon nüfuslu ülkede resmi verilere göre yaklaşık 18 milyon seçmen bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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