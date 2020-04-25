Fas'ta üniversite laboratuvarı maske üretim atölyesine dönüştü - VUCDE Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Vucde kentindeki 1. Muhammed Üniversitesine bağlı Yüksek Teknoloji Okulunda elektronik profesörü Kemal Kasımi, üniversitenin laboratuvarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun ihtiyaç duyulan maske üretim atölyesine dönüştürdü.

Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Vucde kentindeki 1. Muhammed Üniversitesine bağlı Yüksek Teknoloji Okulunda elektronik profesörü Kemal Kasımi, üniversitenin laboratuvarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun ihtiyaç duyulan maske üretim atölyesine dönüştürdü.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kasımi, dünya genelinde yayılan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan Kovid-19'dan korunmak için ne tür bir çalışma yapabileceği konusunda araştırması sonucunda, okuldaki Mekatronik Laboratuvarı'nı maske üretim atölyesine dönüştürmeye karar verdiğini söyledi.

Maske üretim atölyesi

Çalışmalarını aynı okuldaki araştırmacı Cemal el-Yusufi ile beraber yürüttüklerini, üniversite rektörünün desteğini de alarak ekibini kurduğunu ve internet üzerinden üretim yapmak istedikleri maskeye uygun tasarımları aramaya odaklandığını kaydeden Kasımi, koruyucu maskelere uygun tasarım seçimini yaptıktan sonra hemen 3 boyutlu yazıcıyla üretime geçtiklerini aktardı.

Kasımi, üç boyutlu yazıcıların günlük üretiminin düşük olmasından dolayı okulda bulunan lazer kesim makinelerini de kullanmaya yöneldiklerini ve günde tıbbi kullanıma yönelik yaklaşık 300 koruyucu maske ürettiklerini bildirdi.

Sağlık personeline destek

Bu atölyedeki maske üretimiyle, sadece Fas'ın doğu bölgesinde çalışan tıbbi personelin desteklenmesi amaçlanıyor.

Araştırmacı Yusufi de yaptıkları araştırma sonucu bu konuda eksiklik olduğunun anlaşılması üzerine maske üretimine yöneldiklerini söyledi.

Yusufi, şimdiye kadar ürettikleri binden fazla maske ve siperliği başta Vucde kentindeki bölgenin en büyük hastanesi 6. Muhammed Üniversite Hastanesi olmak üzere ülkenin doğusundaki illerde bulunan hastanelere dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Fas Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan güncel verilerde, ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 159, toplam vaka sayısının 3 bin 889, virüsü yenenlerin sayısının ise 498 olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA