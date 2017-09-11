Fas'ta Tutuklu Gazetecilere Destek Gösterisi - Rabat

Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya gelen çok sayıda kişi, ülkenin kuzeyinde aylardır devam eden gösteriler sırasında gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.



Fas meclisi önünde toplanan göstericiler, aralarında gazeteci Hamid el-Mehdavi'nin de bulunduğu tutuklu basın mensuplarının salıverilmesini talep etti.



Tutuklu Gazeteciler ile Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gösteride, Rif bölgesinde devam eden gösterileri destekleyen pankartlar açılırken, tutuklu göstericiler lehine de sloganlar atıldı.



Gösteriye katılan Fas İnsan Hakları Derneği Başkanı Ahmed el-Hac AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rif bölgesinde yaşanan gösterilerden sonra tutuklanan basın mensubu arkadaşlarımıza destek için toplandık. Haber alma özgürlüğü engellenen bu arkadaşlarımızın tutuklanmaları çok üzücü bir durum. Bölgede sadece gazetecilik görevini yapan tutuklu basın mensubu arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmalarını talep ediyoruz." dedi.



Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyma kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler mayısta yeniden başlamıştı.



Resmi açıklamalara göre, mayıs ayından bu yana devam eden gösterilerde 250'nin üzerinde eylemci gözaltına alınarak haklarında hukuki işlem yapıldı.