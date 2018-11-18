Fas'ta Tribünde "Ülkemde Bana Zulmettiler" Şarkısı

Fas'ın "Er-Raca el-Beydavi" futbol takımının taraftarlarının bir Afrika kupası maçı sırasında tribünlerde "ülkemde bana zulmettiler" şarkısını söylemesi üzerine şarkı ülke geneline yayıldı.

Reca taraftarlarının, ülkede yaşadıkları sıkıntıları dile getiren, yaşam şartlarının iyileştirilmesini ve daha iyi bir hayat sağlanmasını talep eden sözler içeren şarkıyı söylediği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine şarkı ülkedeki tüm diğer takım taraftarları tarafından da söylenmeye başlandı.

Şarkı, "halimi kimlere arz edeyim? şikayetimi Allah'a havale ediyorum, o her şeyi biliyor" ifadeleriyle başlıyor.

"Bu ülkede sıkıntı içinde yaşıyoruz, (Allah'tan) selamet diliyoruz, yardımcımız ol ey Mevla'mız" sözlerinin yer aldığı şarkının devamında "bize Ketame (kentinin) Hint kenevirini verdiler, bizi yetimler gibi bıraktılar, kıyamet günü hesaplaşırız" deniyor.

Şarkı, "Yetenekleri kaybettiniz. Nasıl görmek istiyorsunuz. Ülkenin paralarını yediniz. Yabancılara verdiniz. Ey Rabbimiz bizi bu durumdan kurtar." sözleriyle sona eriyor.

Reca taraftarları şarkıyı ilk kez yaklaşık 2 ay önce Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen Konfederasyon Kupası mücadelesinde söylemişti.

-Agadir kentinde bir karşılaşmada arbede

Bu arada sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülerde, Agadir kentinde iki futbol takımı arasında oynanan bir maç sırasında tribünde arbede çıktığı ve maçın ardından çıkan olayların kentin bir mahallesine taştığı görüldü.

Resmi makamlar, çıkan olayların ardından herhangi bir gözaltı olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Bu arada olayların nedenine ilişkin şuana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyma kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler mayısta yeniden başlamıştı.

Resmi açıklamalara göre, mayıs ayından bu yana devam eden gösterilerde 250'nin üzerinde eylemci gözaltına alınarak haklarında hukuki işlem yapıldı.

Fas hükümeti ise gösterilerin düzenlendiği bölgelerin kalkınması için sürekli çaba harcadığını ve bölge halkına istihdam sağlayacak ek kaynak ayırdığını belirtiyor.