Fas'ta Toplumsal Kalkınma Talebi Gösterileri

Fas'ın kuzeydoğusundaki Jerada kentinde "toplumsal kalkınma" talebiyle gösteri düzenlendi.

Kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi isteklerinin dile getirildiği eyleme yüzlerce aktivist katıldı.

Faslı aktivist Muhammed Ayni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetten taleplerine yanıt bulamayan Jerada'daki esnaf kepenk indirdi." dedi.

Ayni, Başbakan Sadeddin el-Osmani'nin Vecde kentinde yapacağı toplantıya katılmayı reddettiklerini belirterek, "Jeradalılar, Osmani'den kenti ziyaret ederek buradaki durumla ilgili bilgi almasını istiyor. Kentte iş ve yatırım fırsatları olmadığı için 'pratik çözümler' bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Jerada'da bulunan metruk kömür ocağından kömür çıkarmaya çalışırken iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Azalan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Fas Kömür Ocakları Şirketinin 1998'de kapatılmasının ardından bölgede yaşam koşullarının kötüleştiği ve gençlerin kömür ocaklarında güvenli olmayan şartlar altında çalışmak zorunda kaldığı belirtiliyor.