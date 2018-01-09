Fas'ta Tasavvuf Konferansı

Sudan'ın Rabat Büyükelçisi Abduttavab ez-Zin, Fas'ın, Afrika kıtasında özellikle kendi ülkesinde tasavvufun yayılmasında büyük etkisi olduğunu söyledi.

Başkent Rabat'ta "Sudan ve Fas'ın Afrika Kıtasında Tasavvufun Yayılmasındaki Rolü" başlığıyla düzenlenen konferansta konuşan Büyükelçi Zin, "Fas, Afrika kıtasında ve özellikle Sudan'da tasavvuf kültürünü yaygınlaştırmada tarihi bir rol oynamıştır." dedi.

Zin, Faslı hacı adaylarının kutsal topraklara giderken tasavvuf kültürünü Sudan'a taşıdığını dile getirdi.

Sudan'da tasavvuf kültürü ile Ticani ve Kadiri tarikatlarının yayılmasında Faslı hacıların büyük katkıları olduğunu anlatan Zin, "Sudan'ın gelenek ve göreneklerini etkisi altına alan tasavvuf kültürü, kabile nüfuzunun azalmasını da sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Konferansta konuşan araştırmacı yazar Ahmed eş-Şukri ise Fas ile Sudan arasındaki tarihi tasavvuf bağlarının iki ülke ilişkilerini olumlu yönde etkilediğini kaydetti.

Şukri, "Fas, İslam ve tasavvuf kültürünün Afrika kıtasında yayılmasında büyük etkiye sahip olan ülkelerin başında geliyor. Ticari konvoyların geçiş noktası olmasından dolayı bu yayılma doğal seyrinde gerçekleşmiştir. Özellikle geçtiğimiz yüzyılda, Sahra ve Sahra Altı bölgesi, Faslı sufilerin tasavvuf kültürünü taşıdığı yerler arasındadır." diye konuştu.