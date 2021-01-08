Fas'ta şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çatısı çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fas'ta şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çatısı çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

08.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:48
Fas'ta şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çatısı çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

Fas'ta bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle Kazablanka'nın Anfa bölgesindeki bir evin çatısı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Fas'ta bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle Kazablanka'nın Anfa bölgesindeki bir evin çatısı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kazablanka Belediyesinden yapılan yazılı açıklama, 7 Ocak'ta etkisini artıran sağanak yağış neticesinde bir binanın çatısının yıkılması sebebiyle bir kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığını aktarıldı.

Yaralıların sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldığı bilgisi verilen açıklamada, şiddetli yağışın bölgede oluşturabileceği etkilerin azaltılması için yerel ve sivil ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Fas'ın kuzey bölgelerinde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok bölgesel idare, okulların tatil edildiğini duyurmuştu.

Fas meteoroloji birimleri bölgeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının hafta sonunda da etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Enis Arıkan Hande Erçel
Spor Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas'ta şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çatısı çöktü: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 13:57:39. #1.15#
title