Fas'ta sel nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fas'ta sel nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti

08.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:08
Fas'ta sel nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti

Fas'ın kuzey bölgelerinde iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar can ve mal kaybına neden oldu.

Fas'ın kuzey bölgelerinde iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar can ve mal kaybına neden oldu.

Tanca yerel idare birimleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede etkisini devam ettiren yağışların sebep olduğu sel nedeniyle "çalışma ruhsatı bulunmayan" bir fabrikada mahsur kalan 24 kişi hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı fabrikada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, 10 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan işçilerin sağlık kontrollerinin yapılması için civar hastanelere nakledildiklerini duyuran bölge yerel birimleri, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tanca yerel yönetimi can kayıplarının nasıl gerçekleştiği ile ilgili net bir bilgi paylaşmazken, Fas yerel medyasında çıkan haberlerde, ölümlerin sel sularının fabrikanın elektrik tesisatına ulaşması sonucu oluşan elektrik akımı dolayısıyla yaşandığı aktarıldı.

Fas'taki meteoroloji birimleri hafta boyunca ülkenin kuzey bölgelerinde yağışların etkili olacağını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Demet Akalın Merve Dizdar Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz Deniz Türüç Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Jandarma Beşiktaş Futbol Federasyonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas'ta sel nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 17:19:33. #1.14#
title