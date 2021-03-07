Fas'ta sel felaketinde 275 evi su bastı

Fas'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle ülkenin kuzey şehirlerinde 275 ev sular altında kaldı.

Fas'ın kuzeyindeki şehirlerde pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Midik ve Tetouan kentinde can kaybı yaşanmazken, 275 evi su bastı. Bazı evlerde hasar meydana geldi. Etkilenen bölgelerdeki kara yolları tamamen trafiğe de kapatıldı. Toplam 11 araç yollarda mahsur kaldı. Yolların yeniden trafiğe açılması için çeşitli mahallelerde biriken sular boşaltıldı. Kuzey şehirlerdeki sivil savunma ekipleri hazırlık seviyesi yükselttiği duyurusunda bulundu. - RABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı