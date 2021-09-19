Fas'ta seçimleri kaybeden PJD, "seçim sürecinde yaşanan ihlalleri" kınadı

Fas'ta seçimleri kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), seçim sürecinde yaşanan bazı ihlalleri kınayarak, bunların ülkenin demokrasi tecrübesinde gerileme olduğunu bildirdi.

Fas'ta iki dönem boyunca koalisyon hükümetine liderlik eden ve son seçimde büyük düşüş yaşayan PJD Ulusal Konseyi'nden açıklama yayımlandı.

Konseyin dün yapılan olağanüstü toplantısı sonrası yayımlanan açıklamada konseyin, seçim kanunlarındaki değişiklikler, bütçeyi fazlasıyla kullanma, kayıtlardaki manipülasyonlar, bazı verilerin teslim edilmemesi, bazılarının oy kullanma merkezleri dışında teslim edilmesi, seçim günü seçmeleri doğrudan yönlendirme, kazanların isminin açıklanmasının gerekçesiz olarak geciktirilmesi gibi son seçimlerde yaşanan ihlaller ve usulsüzlükleri kınadığı belirtildi.

Konseyin ayrıca seçimlerin ayrıntılı sonuçlarının ve oy dağılımın henüz resmi olarak açıklanmamasını, ayrıca seçmenlerin özgür iradesi ve ülkenin siyasi haritasını yansıtmayan seçim sonuçlarındaki diğer usulsüzlüklerin de kınandığı açıklamada, bunların ülkenin demokrasi tecrübesinde gerileme teşkil ettiği bildirildi.

Seçim sonuçlarında yaşanan büyük düşüş nedeniyle sorumluluğu üstlenen Parti Genel Sekreteri Sadeddin el-Osmani ile Genel Sekreterlik üyelerinin istifa etmesinden övgüyle bahsedilen açıklamada, partiye yeni yönetim seçmek için ekim ayı sonunda genel kongre düzenleneceği bildirildi.

Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimleri 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) kazanmıştı. PJD ise 2016'daki seçimlerde kazandığı 125 sandalyenin yüzde 90'ından fazlasını kaybederek, son seçimde 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilemişti.

Fas Kralı 6. Muhammed, genel seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümeti kurma görevini RNI Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a vermişti.