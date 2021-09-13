Fas'ta seçimleri kaybeden PJD'nin önemli isimlerinden Aziz Rabbah, yeni bir parti kurduğu haberlerini yalanladı - Haberler
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Fas'ta seçimleri kaybeden PJD'nin önemli isimlerinden Aziz Rabbah, yeni bir parti kurduğu haberlerini yalanladı

AA / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel
Fas'ta seçimleri kaybeden PJD'nin önemli isimlerinden Aziz Rabbah, yeni bir parti kurduğu haberlerini yalanladı

Fas'ta seçimleri kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) önde gelen isimlerinden Aziz Rabbah, yeni bir parti kurduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Fas'ta seçimleri kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) önde gelen isimlerinden Aziz Rabbah, yeni bir parti kurduğu yönündeki haberler in gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Enerji ve Maden Bakanı ve PJD Genel Sekreterliği üyesi Rabbah, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "Yeni parti kurduğum haberler inin asılsız olduğunu kamuoyuna duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Rabbah, "Ayrıca, bir bütün olarak liderlerimin ve parti üyelerimin her şeyden önce ulusa hizmet etmek amacıyla değerlendirme ve yenileme için ekip çalışması içinde olduklarını da vurguluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rabbah ayrıca, parti yönetiminin, yeni yönetim ve yeni önceliklerle partinin siyasi hayattaki rolünü tekrar kazanması üzerine çalıştığını aktardı.

Fas'ta seçimleri kaybeden koalisyonun büyük ortağı PJD yönetimi, sorumluluğu üstlenmiş ve 9 Eylül'de Genel Sekreter Sadeddin el-Osmani ve Genel Sekreterlik üyelerinin istifa ettiği belirtilmişti.

AA / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fas'ta seçimleri kaybeden PJD'nin önemli isimlerinden Aziz Rabbah, yeni bir parti kurduğu haberlerini yalanladı - Haberler
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