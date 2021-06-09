Fas'ta Sanayi Bakanlığı Tarafından Yatırımcılara Açılan Proje Bankasının Bilançosu Açıklandı
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Fas'ta Sanayi Bakanlığı Tarafından Yatırımcılara Açılan Proje Bankasının Bilançosu Açıklandı

Fas'ta Sanayi Bakanlığı Tarafından Yatırımcılara Açılan Proje Bankasının Bilançosu Açıklandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanı tarafından 2020 yılı Eylül ayında yatırımcılara açılan ve 2021 yılsonuna kadar 34 Milyar Dirhemlik ithalatın önüne geçmeyi hedefleyen Proje Bankasına ilişkin son bilanço açıklandı.

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanı tarafından 2020 yılı Eylül ayında yatırımcılara açılan ve 2021 yılsonuna kadar 34 Milyar Dirhemlik ithalatın önüne geçmeyi hedefleyen Proje Bankasına ilişkin son bilanço açıklandı. Bakanın açıklamasında, şu ana kadar Proje Bankası kapsamında 523 sanayi projesinin onaylandığı, söz konusu projeler sayesinde 35, 5 Milyar Dirhemlik ithalatın önüne geçilebileceği ifade edildi. Ayrıca, "https://banquedeprojets. mcinet. gov. ma/" adresinden ulaşılabilen mezkur Proje Bankasına 11 bölgede gerçekleştirilebilecek 75 yatırım fırsatının eklendiği ilan edildi.

Bakanın açıklamasının ardından, 2, 8 Milyar Dirhem değeri olan 73 yatırım projesinin anlaşması imzalandı. 10. 600 kişilik istihdam yaratacak söz konusu projelerin ihracat potansiyeli 1, 4 Milyar Dirhem olarak, ithalat potansiyeli ise 4, 1 Milyar Dirhem olarak değerlendirilmektedir. Projelerin sektörel dağılımı şu şekilde detaylandırıldı: tekstil (22 proje), kimya (17 proje), gıda sanayisi (15 proje), plastik sanayisi (6 proje), mekanik ve metalürji sanayisi (5 proje), inşaat malzemeleri - elektrik ve elektronik - ulaştırma ve deri sanayisi (8 proje).

Kaynak: https://banquedeprojets. mcinet. gov. ma/fr/actualites/signature-de-73-nouveaux-projets-dinvestissement-dun-montant-global-de-28-mmdh

Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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