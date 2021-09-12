Fas'ta Sadeddin el-Osmani'ye Twitter'da teşekkür kampanyası

Fas eski Başbakanı ve seçimleri kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) genel sekreterliğinden istifa eden Sadeddin el-Osmani'ye "teşekkür" etiketi ile çok sayıda paylaşım yapıldı.

Yurt dışındaki sosyal paylaşım sitelerinde, Osmani ve İslami arka plana sahip partisinin Müslüman Kardeşler Cemaati'yle (İhvan) irtibatlı olduğu iddiasıyla yoğun eleştirilere uğramasına cevap olarak Faslı aktivistler tarafından başlatılan "Sadeddin el-Osmani'ye teşekkür" çalışması ülkede gündeme girerek TT oldu.

İhvan ile irtibatının doğru olmadığına ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan parti yetkililerinden Abdullah Buvvanu, siyasi değişim konusunda İhvan ile kökten gelen bir farklılık içinde olduklarını söyledi.

Buvvanu, ülkede görev süresi biten koalisyonun başını çeken partisinin, İslami referanslar konusunda ortak olmalarına rağmen hiçbir zaman İhvan yapılanmasının bir parçası olmadığını vurguladı.

Muhammed Alemi Berada isimli Faslı Twitter kullanıcısı, sayfasında "Osmani siyaset alanında çalışma, tevazu, fedakarlık ruhu, fırtınalara karşı direnme ve saldırılara karşı cevap vermeme ahlakında bir kültürü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Dua Gadari ise Twitter'daki paylaşımında, "Faslılar olarak bakış açılarımızdaki farklılıklar konusunda ne kadar ihtilaf etsek de, bizleri temsil edenlerle gurur duyuyoruz. Sizlerin vatanperverliğinizle övünçlüyüz" şeklinde Osmani'ye teşekkür etti.

"Aramızda anlaşmazlıklar yaşayabiliyoruz ancak sonuç itibariyle saygı esastır" diyen Gadari, ülkesine dış müdahalelere karşı olduklarını vurguladı.

Fas'ta seçimleri kaybeden koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) lideri Sadeddin el-Osmani, 9 Eylül'de partideki Genel Sekreterlik görevinden ayrıldığını ilan etmişti.