- Fas'ta Rohingya Müslümanlarına yapılan baskı protesto edildi



RABAT - Faslı yüzlerce etkinlikçi ve vatandaş, Rabat'da parlamento binasının önünde toplanarak Myanmar'da Rohingya Müslümanlara yapılan baskıyı protesto etti.

Protesto toplantısına katılanlar, uluslararası toplumu ve İslam ve Arap ülkelerini Rohingya Müslümanlarını korumak üzere acil hareket geçmeye çağırdı. Katılımcılar, BM'yi sorumluluk almaya çağırdı. Protestoya katılanlar üzerlerinde 'BM nerede?', 'Soykırımı durdurun', 'Başbakan Aung San Suu Kyi'ye verilen Nobel ödülü geri alınsın' yazan dövizler taşıdı. Toplantıda, Rohingya Müslümanlarına yapılanların bir insanlık suçu olduğu söylendi.