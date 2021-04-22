Fas'ta Rif Hareketi lideri ez-Zefzafi görevini bıraktığını duyurdu
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Fas'ta Rif Hareketi lideri ez-Zefzafi görevini bıraktığını duyurdu

Fas'ta Rif Hareketi lideri ez-Zefzafi görevini bıraktığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas'ta tutuklu bulunan Rif Hareketi lideri Nasır ez-Zefzafi görevini bıraktığını açıkladı.

Fas'ta tutuklu bulunan Rif Hareketi lideri Nasır ez-Zefzafi görevini bıraktığını açıkladı.

Ez-Zefzafi liderlik görevini bıraktığını babası Ahmet ez-Zefzafi'nin sosyal medya platformu Facebook'taki şahsi sayfası üzerinden yayımlanan mektubuyla duyurdu.

Ez-Zefzafi yayımlanan mektubunda, kendisine yüklenen ve başarısız olduğunu ifade ettiği ağır sorumluluktan yeni oluşacak özgür kitlelerin başarılı olması için vazgeçtiğini kaydetti.

Mektubunda, bir Rif Hareketi aktivisti olarak 4 buçuk seneyi aşkın süredir sorumluluk üstlendiğini belirten Ez-Zefzafi, (hareket içerisinde) "cahilce tartışmalar, liderlik sevdası ve bencillik takıntısı" gibi durumların ortaya çıkmasının hayallerini buharlaştırdığını belirtti.

Ez-Zefzafi, Rif'in değişim için eline geçen tarihi bir fırsatı yine kendi çocukları tarafından yapılan hatalar nedeniyle kaçırdığını sözlerine ekledi.

Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki Er-Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu içinde ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler başlamıştı.

İsmini gösterilerin başladığı bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi geçen 5 Nisan'da, 2016-2017 yıllarındaki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi hakkında daha önce verilen 20 yıl hapis cezasını onamıştı.

Rif Hareketi mensupları, verilen ağır hapis cezaları nedeniyle birçok kere krallıktan "af ve ceza indirimi" talebinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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