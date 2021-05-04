Fas'ta Ramazan ayından sonra kafeler açılacak
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Fas'ta Ramazan ayından sonra kafeler açılacak

Fas'ta Ramazan ayından sonra kafeler açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fas hükümeti, yeni tip korona virüs salgınında önlemlerin gevşetilmesi kapsamında Ramazan ayından sonra ülke genelinde kafelerin açılacağını duyurdu.

Fas hükümeti, yeni tip korona virüs salgınında önlemlerin gevşetilmesi kapsamında Ramazan ayından sonra ülke genelinde kafelerin açılacağını duyurdu.

Korona virüs salgını ve etkileri devam ederken Fas hükümeti, virüsün yayılmasına engellemek için Ramazan ayı boyunca 20.00 - 06.00 saatleri arasında gece sokağa çıkma yasağı uygulamaya ve camileri kapatmaya karar vermişti. Fas hükümeti, normalleşme kapsamında yeni kararlarını açıkladı. Ramazan ayının sonrasında ülke genelinde kafe ve restoranların açılacağını açıklayan Faslı yetkililer, saat 23.00'e kadar müşterilerin kafelere gidebileceğini duyurdu.

Öte yandan ülkedeki korona virüs salgın durumunun inceleneceğini kaydeden Faslı yetkililer, incelemelerin ardından salgının ilerleyişine göre yeni kararlar alınabileceğini duyurdu. - RABAT

Fas'ta Ramazan ayından sonra kafeler açılacak
Fas'ta Ramazan ayından sonra kafeler açılacak
Fas'ta Ramazan ayından sonra kafeler açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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