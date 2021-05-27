Fas'ta parlamentonun birinci kanadı Hint keneviri yasa tasarısını onayladı
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Fas'ta parlamentonun birinci kanadı Hint keneviri yasa tasarısını onayladı

Fas'ta parlamentonun birinci kanadı Hint keneviri yasa tasarısını onayladı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas'ta Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımına izin veren yasa tasarısı, parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Fas'ta Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımına izin veren yasa tasarısı, parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis oturumunda oylamaya sunulan tasarıya 119 milletvekili "evet" derken, ret oyu kullananların sayısı 48'de kaldı.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisinde de onaylanması gerekiyor.

Fas'ta Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarının 11 Mart'ta Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı, nisanın başında ise meclise sevk edildiği duyurulmuştu.

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor.

Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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