Fas'ta Orman Yangını

Fas'ın kuzeyinde üç gündür devam eden ve bugün kontrol altına alınan yangınlarda 230 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.



Hükümete bağlı Su, Orman ve Çölleşmeyle Mücadele Müdürlüğü yetkilisi Cevad Asali, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, geçen cumartesi ülkenin kuzeyinde Tanca kenti yakınlarında başlayan ve üç gündür yayılarak devam eden yangının bugün tamamıyla kontrol altına alındığını ifade etti.



Son günlerde bölgede hakim olan şiddetli rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle yangının çevredeki ormanlık alanlara sıçradığını söyleyen Asali, söz konusu yangında 230 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.



Asari, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığına ilişkin bazı şüphelerin olduğunu dile getirerek, konuya ilişkin soruşturmanın detaylı şekilde yürütüldüğünü söyledi.



Fas'ın kuzeyinde yer alan Tanca kentine mücavir Medyune Ormanı'nda geçen cumartesi günü başlayan yangın, El-Cebel el-Kebir ile Kab Sebartıl bölgelerine yayılmıştı.



Resmi kaynaklara göre, ülke topraklarının yüzde 12'sinin ormanlarla kaplı olduğu ülkede 2016 yılında 422 yangın vakası yaşandı.