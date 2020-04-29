Fas'ta onlarca öğrenci dijital sınıflarda Türkçe öğretimine devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fas'ta onlarca öğrenci dijital sınıflarda Türkçe öğretimine devam ediyor

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde eğitime ara verilmesine rağmen onlarca öğrenci Türkçe derslerine dijital sınıflarda uzaktan devam ediyor.

Fas'ta onlarca öğrenci dijital sınıflarda Türkçe öğretimine devam ediyor
29.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:14

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde eğitime ara verilmesine rağmen onlarca öğrenci Türkçe derslerine dijital sınıflarda uzaktan devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la mücadele kapsamında Fas Milli Eğitim Bakanlığı, salgının yayılmasına karşı alınan tedbirlere ek olarak 16 Mart'tan itibaren ilk, orta ve yüksek öğretim seviyesinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bunun üzerine başkent Rabat'taki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), öğrencilerin sağlığını gözeterek eğitim faliyetlerine devam etme gayretiyle Türkçe derslerini dijital ortama taşıdı.

Salgınla mücadele kapsamında yüz yüze derslere ara verilmesinin ardından enstitüdeki öğretmenler, dijital sınıflarda öğrencilere uzaktan ders anlatmaya başladı.

YEE Rabat Müdürü Ensar Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas makamlarının aldığı eğitime ara verilmesi kararının ardından merkezi kapattıklarını ancak bir taraftan da dönemin ortasında ortaya çıkan bu durumun etkilerini hafifletmenin yollarını aramaya başladıklarını ifade etti.

Öğretmen ve öğrencilerin sağlığını koruyan eğitim

"Enstitü, eğitim faaliyetlerine devam etme gayretiyle Türkçe dil derslerine öğretmen ve öğrencilerin sağlığını koruyacak şekilde uzaktan yeniden başlama kararı aldı." diyen Fırat, böylelikle derslerin de kesintiye uğramayacağını söyledi.

Fırat, bu girişim çerçevesinde, katılımın öğrencinin isteğine bağlı olduğunu, katılmayı tercih etmeyen öğrencilerin ise süreç normale döndüğünde yarı yılını tamamlama hakkı bulunduğunu dile getirdi.

Enstitünün, mevcut imkanlar dahilinde faaliyetlerine devam etmeye çalıştığını aktaran Fırat, buna ek olarak Türkiye ve dünyadaki salgınla mücadeleye katkı sağlayacak bilimsel ve insani her türlü girişimde yer almak için çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

-"Evde kalın, Türkçe ile kalın"

YEE Rabat Merkezi Kültür Koordinatörü ve öğretmenlerinden Kubilay Yıldız ise uzaktan eğitim kararının ardından, öğrencilerle iletişime geçilerek "Evde kalın, Türkçe ile kalın" sloganıyla yürütülen girişim hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Bu fikrin kısa sürede benimsediğini kaydeden Yıldız, öğrencilerin çoğunun dijital sınıflarda yapılan derslere katılmak için kayıt yaptırdığını belirtti.

Yıldız, ders sonunda alıştırma, ödev çalışmaları ve ödev takibi yapıldığını ayrıca öğrencilerin bu yeni sisteme adapte olabilmesi için öğretmenlerin derslerde rahat bir atmosfer oluşturmaya çalıştığını anlattı.

Dijital sınıflarda öğrenciler ve öğretmenler arasındaki olumlu etkileşime dikkati çeken Yıldız, "Uzaktan Türkçe derslerin yapılması fikriyle verimli sonuçlar elde edildi." dedi.

Yıldız ayrıca salgının yol açtığı bu istisnai durumun üstesinden gelebilmek için enstitünün mevcut imkanlarlarla görevine devam edeceğinin altını çizdi.

Türk dilini, kültürünü, tarihini ve sanatını dünyaya tanıtmak amacıyla 2009'da çalışmalarına başlayan YEE'nin, yurt dışında 58 kültür merkezi bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Berat Albayrak Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Hande Yener Bülent Ersoy Hatice Çarpar Murat Dalkılıç
Spor Podolski Mesut Özil Lionel Messi Bülent Uygun Lukas Podolski
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Afrin
Şu an buradasınız: Fas'ta onlarca öğrenci dijital sınıflarda Türkçe öğretimine devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 15:02:41. #1.14#
title