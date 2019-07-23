Fas'ta okullarda Fransızca eğitimi yaygınlaştıracak yasa tasarısı kabul edildi

Fas'ta, okullarda Fransızca eğitimin ağırlığını artıracak yasa tasarısı kabul edildi. Ülkenin alt meclisinde oylanan yasa tasarısı, 4'e karşı 241 oyla geçti.

Söz konusu yasa tasarısı senatodan da onay aldığı takdirde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Ülkenin resmi dili Arapça ve Berberice olmasına rağmen konuşma dilinde İspanyolca ve Fransızca ile karışık Fas Arapçası daha yaygın. Euronews.com'da Görüntüle