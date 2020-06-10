Fas'ta OHAL süresi 1 ay daha uzatıldı
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Fas'ta OHAL süresi 1 ay daha uzatıldı

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Fas'ta OHAL süresi 1 ay daha uzatıldı
10.06.2020 00:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:16

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

OHAL kararının 1 ay daha uzatılmasını öngören kararname, kabine tarafından onaylandı. OHAL'in 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde geçerli olacağı ifade edildi.

Hükümetin, ülkenin farklı bölgelerinde salgınla ilgili durumu göz önünde bulundurarak aşamalı olarak karantina uygulamasının hafifletilmesi gibi istisnai tedbirler alabileceği bildirildi.

İlk vakanın 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta, salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiği ve halka sokağa çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiği açıklanmıştı.

OHAL uygulamasının süresi daha sonra 18 Nisan-20 Mayıs için 1 ay ve 20 Mayıs-10 Haziran dönemi için 3 haftalığına uzatılmıştı.

Son kararla OHAL süresi 3'üncü kez uzatılmış oldu.

Öte yandan, Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bu ölümlerle birlikte can kaybının 210'a yükseldiği bildirildi.

Vaka sayısının 8 bin 437, iyileşen hasta sayısının ise 7 bin 493'e çıktığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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