Fas'ta Öğretmenler Maaşlarının Artırılması Yönünde Yürüyüş Düzenledi

Fas'ın başkenti Rabat'ta yüzlerce öğretmen, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşlarının artırılması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Bünyesinde 40'tan fazla sivil dernek, parti ve meslek kuruluşunu barındıran Halk Eğitimini Savunma Ulusal Koalisyonunun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce öğretmen ve sendika üyesi, Eğitim Bakanlığı binasından Parlamentoya kadar yürüdü.

Öğretmenler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maaşlarına zam yapılması ve sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması yönünde sloganlar attı.

Binlerce sözleşmeli öğretmenin dün akşam başkent Rabat'ın yanı sıra Fes, Tatvan ve Meknes gibi bazı kentlerde kadro talebiyle düzenlediği gösterilere polisin müdahale etmesi sonucu bazı göstericiler yaralanmıştı.

Başbakan Sadeddin el-Osmani, 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlere işlerini kaybetmeyecekleri konusunda güvence vermişti.

Fas hükümeti, 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulanmaya konulmuştu.

Sözleşmeli personel, emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

Kaynak: AA