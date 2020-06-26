Fas'ta normalleşme süreci başladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kafelerden detaylar Çarşıda dolaşanlardan detaylar Parklardan detaylar Lokantada oturan vatandaşlardan detaylar RABAT - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başladı.
26.06.2020 00:12 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:17
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kafelerden detaylar
Çarşıda dolaşanlardan detaylar
Parklardan detaylar
Lokantada oturan vatandaşlardan detaylar RABAT - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başladı. Başkent Rabat'ta İş yerlerinde normalleşme süreciyle belirlenen yeni kuralların uygulandığı gözlendi.
Kaynak: AA