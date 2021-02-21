Fas'ta mutasyona uğramış Kovid-19 virüsü 21 kişide tespit edildi
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Fas'ta mutasyona uğramış Kovid-19 virüsü 21 kişide tespit edildi

21.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:40
Fas'ta mutasyona uğramış Kovid-19 virüsü 21 kişide tespit edildi

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede İngiltere varyantı 21 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede İngiltere varyantı 21 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, salgın kapsamında ülkede yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Hükümete bağlı Laboratuvarlar Birliğinin, İngiltere varyantı 21 Kovid-19 vakasının tespit ettiği aktarılan açıklamada, şu ana adar Brezilya ve Güney Afrika varyantı virüse ise rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, son tespitlerle ülkedeki mutasyona uğramış vakaların sayısının 24'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, vatandaşlara Kovid-19'un yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasıyla salgınla mücadelede daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Fas'ta ulusal aşılama kampanyası 28 Ocak'ta resmen başlamıştı.

Fas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 8 bin 548 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede vaka sayısı 480 bin 948'e ulaşırken, 464 bin 43 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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