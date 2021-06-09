Fas'ta muhalefetten Avrupa Parlamentosuna tepki: İspanya'yla yaşanan krize müdahil olunmasını reddediyoruz
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Fas'ta muhalefetten Avrupa Parlamentosuna tepki: İspanya'yla yaşanan krize müdahil olunmasını reddediyoruz

Fas'ta muhalefetten Avrupa Parlamentosuna tepki: İspanya'yla yaşanan krize müdahil olunmasını reddediyoruz
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas'ta muhalefetteki İlerleme ve Sosyalizm Partisi, Avrupa Parlamentosunda (AP) "bazı çevrelerin" Rabat ile Madrid arasında yaşanan krizi düzensiz göç sorunuyla bağdaştırmaya çalışmasının hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Fas'ta muhalefetteki İlerleme ve Sosyalizm Partisi, Avrupa Parlamentosunda (AP) "bazı çevrelerin" Rabat ile Madrid arasında yaşanan krizi düzensiz göç sorunuyla bağdaştırmaya çalışmasının hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

İlerleme ve Sosyalizm Partisi, AP'nin "Fas'ta reşit olamayan bireylerin istihdam edildiği" iddialarını gündeme almasına ilişkin bir bildiği yayımladı.

Bildiride AP'deki "bazı çevrelerin" Fas ile İspanya arasında yaşanan ikili krizi düzensiz göç sorunuyla bağdaştırmaya çalışmasının hayal kırıklığına neden olduğu ve bu tür bir müdahalenin reddedildiği vurgulandı.

Fas'ın reşit olmayan düzensiz göçmenler konusunda olumlu ve net bir tavır sergilediği ifade edilen bildiride, İspanya ile devam etmekte olan krizin farklı yönlere çekilmeye çalışıldığı kaydedildi.

İlerleme ve Sosyalizm Partisi ayrıca AP tarafından gerçekleştirilen bu gibi girişimlerin Fas ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamayacağını belirtti.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19'dan dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'de başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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