Fas'ta muhalefet partisinden "Amaziglerin yılbaşı ulusal bayram ilan edilsin" çağrısı - Haberler
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Fas'ta muhalefet partisinden "Amaziglerin yılbaşı ulusal bayram ilan edilsin" çağrısı

Fas'ta muhalefet partisinden
AA / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Fas'ta muhalefette yer alan İlerleme ve Sosyalizm Partisi ve bazı sivil toplum kuruluşları, Amaziglerin (Berberiler) binlerce yıldır yılbaşı olarak kutladığı 13 Ocak'ın ulusal bayram ve resmi tatil ilan edilmesini istedi.

Fas'ta muhalefette yer alan İlerleme ve Sosyalizm Partisi ve bazı sivil toplum kuruluşları, Amaziglerin (Berberiler) binlerce yıldır yılbaşı olarak kutladığı 13 Ocak'ın ulusal bayram ve resmi tatil ilan edilmesini istedi.

İlerleme ve Sosyalizm Partisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Amaziglerin yaşam koşullarını iyileştirmek için fiili ve gerçek önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada bu kapsamda Amazig yeni yılının ülkede ulusal bayram olarak tanınması talep edildi.

Amazig Eylem Cephesi de ülkedeki bütün vatandaşları Berberi yılbaşını kutlamaya davet ederek, söz konusu günün ulusal bayram olarak tanınması ve resmi tatil ilan edilmesini istedi.

Eylem Cephesinden yapılan yazılı açıklamada, Amazig yılbaşının ülkece kutlanmasının "Faslı Berberi kimliğinin kurumlar içinde sağlamlaştırılması adına bir ihtiyaç olduğu" kaydedildi.

Fas İnsan Hakları Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu da daha önce Amazig yeni yılının ulusal bayram ilan edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

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AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri

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