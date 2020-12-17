Fas'ta muhalefet partisi İstiklal, Gergarat havalimanı çalışmalarının hızlandırılmasını istedi
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Fas'ta muhalefet partisi İstiklal, Gergarat havalimanı çalışmalarının hızlandırılmasını istedi

17.12.2020 03:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 03:04
Fas'ta muhalefet partisi İstiklal, Gergarat havalimanı çalışmalarının hızlandırılmasını istedi

Fas'ın muhalefet partilerinden İstiklal, Saadeddin el-Osmani hükümetine, Batı Sahra'nın el-Gergarat Sınır Kapısı'na yakın inşa edilecek havalimanının yapım çalışmalarını hızlandırma çağrısı yaptı.

Fas'ın muhalefet partilerinden İstiklal, Saadeddin el-Osmani hükümetine, Batı Sahra'nın el-Gergarat Sınır Kapısı'na yakın inşa edilecek havalimanının yapım çalışmalarını hızlandırma çağrısı yaptı.

İstiklal Partisi Başkanı Hamdi Veledu er-Reşid, Parlamento oturumunda yaptığı konuşmada, "Fas Kralı 6. Muhammed'in 2016 yılında başlatmış olduğu, güney kentlerinin kalkındırılması projesi kapsamında, bölgeye modern bir havalimanın kazandırılması için çalışmaların hızlandırılmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnşa edilecek havalimanının, Kraliyet Silahlı Kuvvetlerine lojistik desteği arttıracağına işaret eden Reşid, "Bölgeyi ziyaret etmek isteyen aile fertlerine de kolaylık sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Sahra'nın güney batısında yer alan Gergarat Sınır Kapısı, Moritanya'ya 11 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Fas, kasım ayında Polisario Cephesinin "tehlikeli kışkırtmaları" sebebiyle bölgede operasyon düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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