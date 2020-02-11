Fas'ta muhalefet partilerinden Başbakan Osmani'ye "siyasi reform" çağrısı

11.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:32

Fas'taki iki sol eğilimli muhalefet partisi, Başbakan Sadeddin Osmani'ye siyasi reform çağrısında bulundu.

İlerleme ve Sosyalizm ile İstiklal Partisi, demokratik anlamda yaşanan sıkıntılar ve siyasi durumu ele almak üzere düzenledikleri toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Başbakan'a siyasi katılımı güçlendirmek için reform çağrısında bulunan partiler, seçim sisteminin gözden geçirilmesi, siyasi partilerle diyalog ve istişareler yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Siyasi partilerin ve diğer kurumların anayasal konularda etkinliğinin azaltıldığına da değinilen açıklamada, demokrasinin güçlendirilmesi için siyasi partiler kanununun incelenmesinin önemine işaret edildi.

Fas'ta 395 sandalyeli parlamentoda üçüncü büyük güç olan İstiklal Partisi'nin 46, İlerleme ve Sosyalizm'in de 12 sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: AA