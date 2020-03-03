Fas'ta muhalefet "bağımsız seçim komisyonu" talep ediyor

03.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:54

Fas'ta muhalefetin ikinci büyük partisi İstiklal, gelecek yıl yapılacak seçimlerin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi için "bağımsız seçim komisyonu" kurulmasını istiyor.

İstiklal Partisi Meclis Grup Başkanı Nureddin Medyan, AA muhabirine, ülkede gelecek sene yapılacak seçimler öncesi düzenleme bekledikleri konuları anlattı.

Öncelikle bağımsız bir seçim komisyonu oluşturulmasını istediklerini belirten Medyan, "Tunus ve Cezayir gibi bölge ülkeleri bu kararı alırken, Fas'ta böyle bir talebin olmaması akıl alır gibi değil." dedi.

Medyan, İstiklal Partisinin seçimlere şimdiden hazırlık yapmaya başladığını ve bu konuda bir komite oluşturduklarını ifade etti.

Hükümetin de seçimler için hazırlıklara başlaması gerektiğini söyleyen Medyan, hükümeti siyasi partilerle görüşmeler yaparak, seçimlerde şeffaflık sağlanması için harekete geçmeye çağırdı.

Medyan, kapsamlı istişareler yürütülerek Faslıların beklentilerine cevap verilmesi ve seçimlere katılımın artırılması gerektiğini vurguladı.

"Fas ekonomik durgunluk içinde"

Halk nezdinde güveni tesis edecek girişimlere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Medyan, "Bölgesel ve uluslararası şartlar lehine olmasına rağmen Fas, ekonomik durgunluk içinde." diye konuştu.

Hükümetin topluma yönelik mesajlarının tatmin edici olmadığını belirten Medyan, partisinin bu belirsizliğin aşılması için başbakana çeşitli öneriler sunduğunu dile getirdi.

Kalkınma programı

Fas Kralı 6. Muhammed, 12 Aralık'ta "kalkınma modeli için özel bir komite" oluşturulacağını ve kalkınma programını hazırlayacak 35 kişinin görevlendirildiğini açıklamıştı.

Komitenin devlet görevlileri, akademisyenler, sendikalar ve sivil toplum temsilcilerinden oluştuğunu hatırlatan Medyan, partilerin de komisyona katılımının sağlanmasını istediklerini söyledi.

Medyan, "Halkın refahı için yeni kalkınma modeline yardımcı olmak, toplumun farklı katmanlarının taleplerini ve beklentileri hakkında konuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski tarz siyasetin benimsenerek olayın yalnızca ekonomik boyutunun ele alınmasını eleştiren Medyan, "Asıl olan meselenin siyasi boyutudur. Bu noktada demokrasi ve insan haklarının önemsenerek Faslıların haklarının korunması gerekir." diye konuştu.

Kanunsuz zenginleşme yasası

Nureddin Medyan, hükümetin, Haziran 2016'da meclise gönderdiği ancak gruplar arasındaki anlaşmazlıktan dolayı ertelenen, ceza yasasında deşiklik öngören tasarıyı da değerlendirdi.

Meclisteki anlaşmazlığın nedenine dikkati çeken Medyan, "Anlaşmazlık, temelde yasanın kanunsuz zenginleşmeye ilişkin bölümlerinde yaşandı. Hükümet sadece para cezasının belirlenmesi konusunu meclise bıraktı." dedi.

Kanunsuz zenginleşmeyle mücadelenin yalnızca para cezasıyla olamayacağının altını çizen Medyan, bu konuda 5 ila 10 yıl hapis cezası verilmesinden yana olduklarını söyledi.

Medyan, ayrıca, kanunsuz zenginleşme suçunun tespit edilmesi durumunda "mal varlığına el koyma ve kişinin devlet çalışanı olması halinde kamu hizmetlerinden men edilme" gibi cezalar da uygulanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA