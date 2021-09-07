Fas'ta Milli Bağımsızlar Birliği, tüm partilerle koalisyona açık

Fas'ta Tarım Bakanı Aziz Ahnuş liderliğindeki Milli Bağımsızlar Birliği Partisinin (RNI) Ulusal Konseyi Üyesi İtimad ez-Zahidi, seçimlerden ilk sıralarda çıkmayı beklediklerini ve hükümet kurmak için tüm partilerle koalisyona açık olduklarını söyledi.

Fas'ta Tarım Bakanı Aziz Ahnuş liderliğindeki Milli Bağımsızlar Birliği Partisinin (RNI) Ulusal Konseyi Üyesi İtimad ez-Zahidi, seçimlerden ilk sıralarda çıkmayı beklediklerini ve hükümet kurmak için tüm partilerle koalisyona açık olduklarını söyledi.

RNI yetkilisi Zahidi, Fas'ta yarın düzenlenecek genel ve yerel seçimlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Zahidi, bu seneki seçim kampanyasının genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılacak olmasından dolayı özel şartlar altında gerçekleştiğini belirtti.

Seçim sürecinde yürüttükleri kampanyalara ve eldeki verilere dayanarak Milli Bağımsızlar Birliğinin seçimlerde ilk sıralara yerleşmesini beklediğini söyleyen Zahidi, diğer partilere oranla gençlere daha çok yer verdiklerini kaydetti.

Seçim sonrası koalisyonlara ilişkin Zahidi, "Partinin koalisyonlar konusunda kırmızı çizgileri yok. Parti liderinin açıklamalarına göre RNI, ülkenin çıkarı için tüm siyasi partilerle koalisyona açık." dedi.

Partisinin ilk günden itibaren seçim kampanyasını güçlü bir şekilde yürüttüğünü ifade eden Zahidi, bu kapsamda pek çok program uygulandığını dile getirdi.

100 ilçeye ziyaret

Zahidi, seçim öncesi 100 ilçeyi kapsayan bir ziyaret programı yaptıklarını ve bu çerçevede vatandaşlarla yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milli Bağımsızlar Birliğinin yalnızca sezonluk seçim programı yapmadığını, vatandaşlarla yoğun görüşmeler ve istişareler sonucu siyasi bir vizyon da belirlediğini dile getiren Zahidi, "Tartışmalarda karar makamına geldiğinde partinin siyasi öncelikleri, kamu sektörü konusunda öncelikleri, kamu kurumlarını nasıl yöneteceği gibi meseleler ele alındı. Bunlar RNI'nin Fas siyasetine getirdiği yeniliklerdir." diye konuştu.

Partinin yürüttüğü programlar karşısında halktan ve yalnızca saldırı temelinde değil fikir temelinde tartışan politikacılardan da olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Zahidi, partinin programlarında yalnızca siyasiler değil, düşünürler ve analistlerin de elini taşın altında koyduğunu ve bunların eski hataları düzeltmede yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

RNI meslek odaları seçimlerinde birinci olmuştu

Fas'ta koalisyonunda yer alan Milli Bağımsızlar Birliği geçen ay yapılan meslek odaları seçimlerinde 2 bin 230 sandalyeden 638'ini alarak birinci oldu.

Ana muhalefet partisi Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) 363 sandalyeyle ikinci olurken, onu 360 sandalyeyle İstiklal Partisi izledi. Koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ise 49 sandalyeyle 8. sırada yerini aldı.

Seçimler yarın yapılacak

Fas'ta genel ve yerel seçimler yarın yapılacak.

Ülkede mevcut koalisyon hükümeti PJD (125 milletvekili), RNI (37 milletvekili), Halk Hareketi (27 milletvekili), Sosyalist Birlik (20 milletvekili) ve Anayasal Birlik (23 milletvekili) partilerinden oluşuyor.

Muhalefet kanadında ise PAM (102 milletvekili), İstiklal Partisi (46 milletvekili), İlerleme ve Sosyalizm (12 milletvekili), Sol Federasyon (2 milletvekili) yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup