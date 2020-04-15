Fas'ta memurların 3 günlük maaşı Kovid-19 fonuna aktarılacak
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Fas'ta memurların 3 günlük maaşı Kovid-19 fonuna aktarılacak

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için oluşturulan fona aktarılmak üzere memur maaşlarında 3 günlük kesinti yapılması kararı aldı.

15.04.2020 03:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 03:46
Fas'ta memurların 3 günlük maaşı Kovid-19 fonuna aktarılacak

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için oluşturulan fona aktarılmak üzere memur maaşlarında 3 günlük kesinti yapılması kararı aldı.

Başbakan Saadeddin el-Osmani tarafından yayınlanan genelgede, tüm hükümet kurumları ile ona bağlı kuruluşlarda çalışan memurların, nisan, mayıs ve haziran ayı maaşlarından birer gün olmak üzere toplam 3 günlük maaşlarının söz konusu fona aktarılmasına karar verildiği ifade edildi.

Genelgede, söz konusu kararın, Fas halkı arasındaki dayanışma ruhunun bir göstergesi olduğu belirtildi.

Fas Sağlık Bakanlığı ülkede toplam vaka sayısının 1838'e yükseldiğini, 126 kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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