Fas'ta Kudüs ve Gazze'ye tıbbi destek için bağış kampanyası başlatıldı
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Fas'ta Kudüs ve Gazze'ye tıbbi destek için bağış kampanyası başlatıldı

Fas'ta Kudüs ve Gazze'ye tıbbi destek için bağış kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas Filistin Mücadelesini Destekleme Derneği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından işgal altındaki Kudüs ve Gazze Şeridi'ne tıbbi destek için bağış kampanyası başlattı.

Fas Filistin Mücadelesini Destekleme Derneği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından işgal altındaki Kudüs ve Gazze Şeridi'ne tıbbi destek için bağış kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Dayanışma yürüyüşlerinden, milyonların desteğine doğru" sloganıyla başlatılan kampanya ile Kudüs ve Gazze Şeridi'nde bulunan hastaneler için ilaç ve tıbbi malzeme temin edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kampanya kapsamında sahada aktif rol alacak sağlık klinikleri kurulması, bebek ve çocuklar için süt ve gıda malzemeleri sağlanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, kampanyayla ayrıca Fas'ta eğitim gören Filistinli öğrencilere burs temin edilmesinin tasarlandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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