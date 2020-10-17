Fas'ta Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi
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Fas'ta Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi

17.10.2020 22:19 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:22
Fas'ta Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 763 vaka tespit edildi.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 763 vaka tespit edildi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir gün içinde 60 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 763 kişinin virüse yakalandığı, 2 bin 392 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.??

Açıklamada, toplam can kaybının 2 bin 878, vakaların 170 bin 911, iyileşenlerin sayısının da 141 bin 381'e yükseldiği ifade edildi.

Fas'ta bugün açıklanan veriler, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına işaret ediyor.

Ülkede ağustosta binlerde seyreden günlük vaka sayıları, eylülde 2 binleri aşmaya başladı. Son 1 haftada ise genelde günlük 3 binin üzerinde yeni vaka kaydediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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