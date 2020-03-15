Fas'ta Kovid-19 vaka sayısı 28'e yükseldi Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 28'e yükseldi.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 28'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, son rakamlarla virüse yakalananların sayısının 28'e yükseldiği ifade edildi.

Tüm uçuşlar askıya alındı

Dışişleri Bakanlığı, ikinci duyuruya kadar yurt dışına gidecek ve yurda gelecek tüm uçakların seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, kararın, virüsten korunma tedbirleri kapsamında olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA