Fas'ta Kovid-19 sebebiyle 66 kişi daha yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Fas'ta Kovid-19 sebebiyle 66 kişi daha yaşamını yitirdi

30.10.2020 00:01 | Son Güncelleme: 30.10.2020 00:04
Fas'ta Kovid-19 sebebiyle 66 kişi daha yaşamını yitirdi

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 3 bin 572'ye yükseldi.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 3 bin 572'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 66 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 320 yeni vaka tespit edildi.

Salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısının kaydedildiği ülkede, son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 3 bin 572'ye vaka sayısı da 212 bin 38'e ulaştı.

İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 320 artarak 174 bin 911 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Osman Durmuş Geert Wilders Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Hakan Taşıyan Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Can Bartu Erol Bulut Eddie Newton Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ölü Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas'ta Kovid-19 sebebiyle 66 kişi daha yaşamını yitirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 00:05:42. #1.14#
title