Fas'ta Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fas'ta Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Fas'ta Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Fas'ta salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Fas'ta salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 39 yeni vaka tespit edildi, 7 bin 350 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 10 bin 87'ye, vaka sayısının 665 bin 325'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 590 bin 42'ye ulaştı.

Son dönemde salgının hızını artırdığı Fas'ta dün ilk kez 10 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısında rekor bugünkü verilerle yenilenmiş oldu.

Yaklaşık 36 milyon nüfusa sahip ülkede 14 milyon 809 bin 114 kişiye aşının ilk dozu, 10 milyon 733 bin 482 kişiye de ikinci dozu uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Bülent Turan Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Haluk Levent Prens William
Spor Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fas'ta Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 22:10:35. #1.16#

title