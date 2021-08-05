Fas'ta Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Fas'ta salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Fas'ta salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 39 yeni vaka tespit edildi, 7 bin 350 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 10 bin 87'ye, vaka sayısının 665 bin 325'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 590 bin 42'ye ulaştı.

Son dönemde salgının hızını artırdığı Fas'ta dün ilk kez 10 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısında rekor bugünkü verilerle yenilenmiş oldu.

Yaklaşık 36 milyon nüfusa sahip ülkede 14 milyon 809 bin 114 kişiye aşının ilk dozu, 10 milyon 733 bin 482 kişiye de ikinci dozu uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz