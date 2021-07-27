Fas'ta Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
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Fas'ta Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Fas'ta Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Fas'ta son 24 saatte 6 bin 971 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Fas'ta son 24 saatte 6 bin 971 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 971 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 690 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 638'e, vaka sayısının da 588 bin 448'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 549 bin 116'ya ulaştı.

Ülkede bir günde 6 bin 195 kişinin enfekte olmasıyla en yüksek günlük vaka sayısı 12 Kasım 2020'de kaydedilmişti.

Bugün görülen rakam, salgının başından itibaren kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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